DON'T NOD : DON'T NOD ENRICHIT SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

Paris, 14 janvier 2026 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce une évolution de son Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a décidé de coopter Nicolas Vienot, en qualité d'Administrateur indépendant, en remplacement de Julie Chalmette, qui se concentrera à ses fonctions exécutives de Directrice Générale Adjointe.

La nomination de Nicolas Viénot sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Nicolas Viénot (46 ans), Directeur Associé et co-fondateur chez Alloy Technology Partners, dispose de plus de 20 ans d'expérience en banque d'investissement. Il a piloté avec succès de nombreuses opérations financières et stratégiques complexes à l'international, incluant des levées de fonds, des opérations de fusion-acquisistion et des restructurations capitalistiques, dans de multiples secteurs.

Avant de rejoindre Alloy Technology Partners, Nicolas était Directeur Exécutif chez Alantra, où il a fondé et dirigé le département Gaming. À ce titre, il a conseillé des investisseurs et des fondateurs de studios ou d'éditeurs de premier plan.

Nicolas est français, basé à Paris, et a passé près de 10 ans au Royaume-Uni dans le cadre de sa carrière.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, déclare : « Au-delà de sa connaissance approfondie de l'écosystème du jeu vidéo, l'arrivée de Nicolas apporte au Conseil d'administration un regard complémentaire et une vision financière et stratégique différente, issue de vingt années de pratique des marchés et des transactions. Dans un contexte où la discipline financière et la création de valeur durable sont au cœur de nos priorités, cette complémentarité constitue un atout pour accompagner la stratégie de croissance rentable de DON'T NOD. »

Nouvelle composition du Conseil d'administration

Oskar Guilbert, Président Directeur Général et administrateur

Kostadin Dimitrov Yanev, administrateur

Julien Barès, administrateur

Nicolas Viénot, administrateur indépendant

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr