DON'T NOD : DON'T NOD dévoile une nouvelle identité visuelle et un nouveau site Internet à l'occasion de son 14ème anniversaire

Paris, 31 mai 2022 – DON'T NOD célèbre sa 14ème année de création de jeux narratifs originaux. En constante évolution depuis ses débuts, le studio a procédé à l'élaboration d'une nouvelle identité visuelle afin de mieux refléter ce qu'est DON'T NOD aujourd'hui en tant que société. En parallèle, DON'T NOD a déployé un nouveau site Internet qui offre un accès attractif à tous les jeux du studio et des studios partenaires.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

L'apostrophe et l'espace entre “DON'T” et “NOD” sont réintroduits, afin de donner tout son sens au nom de la société [1] . DON'T NOD est composé de deux mots qui représentent, en tant qu'entreprise et dans les jeux créés, la tendance à ne pas craindre d'aller à contre-courant et de briser les codes, illustrée également par le D brisé et le N visible à l'intérieur. Ce nouveau logo lie les créations - des histoires immersives et porteuses de sens - à ce qu'est le studio en tant que société.



UN TOUT NOUVEAU SITE INTERNET

Pour accompagner cette nouvelle identité visuelle, DON'T NOD lance un tout nouveau site Internet pour se rapprocher davantage de sa communauté de joueuses et joueurs. Ils pourront facilement plonger dans l'univers des jeux développés par DON'T NOD et par des studios partenaires, découvrir des contenus exclusifs et les dernières actualités mais également accéder directement aux jeux sur les plateformes de téléchargement pour un parcours d'achat plus simple.

« Je suis très fier du parcours de DON'T NOD au cours de ces 14 dernières années. Le studio a évolué à bien des égards. Nous avons tracé une voie forte dans notre industrie, en créant et en éditant des projets qui résonnent et confient à nos joueuses et joueurs le pouvoir d'inspirer le changement. À travers des créations originales et porteuses de sens auxquelles chacune et chacun peut s'identifier, nous avons fédéré une communauté fortement engagée. Cette nouvelle refonte visuelle et ce nouveau site qui donne accès de manière fluide et agréable à tous les jeux édités par DON'T NOD nous permettra d'accélérer notre développement et de renforcer encore notre relation avec notre public » , partage Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM , TELL ME WHY TM , TWIN MIRROR TM ), RPG (VAMPYR TM ) et action (REMEMBER ME TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD a désormais pour objectif de créer et publier ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

[1] La raison sociale et le libellé sur Euronext Growth restent inchangés?: Don't Nod Entertainment. Seul le nom commercial (anciennement DONTNOD) change pour devenir DON'T NOD

