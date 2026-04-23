DON'T NOD : DON'T NOD dévoile une nouvelle bande-annonce pour Aphelion avant son lancement, diffusée lors du showcase ID@Xbox, la bande-annonce se concentre sur la narration du jeu

Paris, 23 avril 2026 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a présenté une nouvelle bande-annonce pour Aphelion , son futur jeu d'action-aventure cinématographique à la troisième personne, lors du ID@Xbox Showcase . Le jeu sortira le 28 avril 2026 sur PC (Steam), Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Cette nouvelle bande-annonce se concentre sur Ariane et son ressenti tout au long de son périple, tout en évoquant sa relation passée avec Thomas. Elle fait découvrir au public un nouveau panorama de Perséphone, révélant des aspects aussi époustouflants que dangereux, et présente de nouvelles séquences de gameplay mettant en scène le Némésis.

Regardez la nouvelle bande-annonce ici !

Le 26 avril à 18h, les joueurs pourront également en apprendre davantage sur le jeu en suivant la session de questions-réponses de DON'T NOD lors de l'événement Games Made In France, en présence de membres de l'équipe de production.

Aphelion est un jeu d'action-aventure de science-fiction aux confins de notre système solaire. Dans la peau des astronautes de l'ESA Ariane et Thomas, les joueurs arpenteront la planète inexplorée Perséphone, et devront résoudre le mystère du crash, tout en tentant de survivre à la terrifiante présence d'une forme de vie hostile et inconnue.

Les joueurs Xbox et PlayStation peuvent précommander le jeu dès maintenant pour obtenir l'édition Day One avec une remise de 10% sur les deux plateformes (uniquement pour les abonnés PS+ sur PlayStation). L'édition physique PlayStation 5, baptisée Pioneer Edition , est déjà disponible en précommande et sortira le 2 juillet.

En attendant, les fans de DON'T NOD peuvent rester informés via le site officiel , Instagram , Tik tok , Facebook, et X .

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

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Président Directeur Général



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À propos de l'agence spatiale européenne

L'Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'Europe dans l'espace.

Créée en 1975, l'ESA est une organisation intergouvernementale qui a pour mission de façonner le développement des capacités spatiales de l'Europe et de veiller à ce que les investissements dans l'espace profitent aux citoyens de l'Europe et du monde entier.

L'ESA compte 23 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse. La Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie sont des membres associés.

L'ESA a établi une coopération formelle avec quatre États membres de l'UE. Le Canada participe à certains programmes de l'ESA dans le cadre d'un accord de coopération.

En coordonnant les ressources financières et intellectuelles de ses membres, l'ESA peut entreprendre des programmes et des activités qui dépassent largement le champ d'action d'un seul pays européen. Elle travaille notamment avec l'UE à la mise en œuvre des programmes Galileo et Copernicus, ainsi qu'avec Eumetsat pour le développement de missions météorologiques.

Pour en savoir plus sur l'ESA, consultez le site www.esa.int