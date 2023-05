DON'T NOD : DON'T NOD dévoile la sortie d'un DLC pour Gerda: A Flame in Winter

Découvrez l'histoire de Liva, cheffe de la Résistance, et profitez de ce DLC et du jeu original dans l'édition “Modstand” disponible dès maintenant

Paris, 23 mai 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo et Bird (anciennement PortaPlay) sont heureux d'annoncer le lancement de Liva's Story , un DLC [1] issu de l'univers du jeu Gerda: A Flame in Winter , sorti en 2022. Ce DLC est accompagné d'une nouvelle édition - Modstand Bundle -, qui comprend le jeu principal, Gerda: A Flame in Winter , et le DLC, Liva's Story . Le jeu principal ainsi que ce bundle sont dès à présent disponibles sur Nintendo Switch et Steam .

L'édition “Modstand” offre aux joueuses et joueurs deux points de vue très différents de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers les histoires de deux femmes : Gerda et Liva. Gerda est infirmière et mène une vie paisible, mais se retrouve malgré elle engagée dans la Résistance suite à l'arrestation de son mari, Anders, par la Gestapo. Elle est bienveillante et cherche autant que possible à éviter les conflits. À la différence de Gerda, qui adopte une approche empathique, Liva, membre de la Résistance depuis un certain temps, n'hésite pas à recourir à la violence. Suite à l'échec d'une mission, et maintenant cheffe de la Résistance, elle décide de regrouper ses troupes à Tinglev. Là, elle devra faire entendre sa voix et se préparer pour les combats à venir.

Liva's Story offre un autre regard sur la guerre, à travers les yeux d'une femme, cheffe de la Résistance. Désespérée et découragée après avoir dû battre en retraite, Liva reste cependant concentrée sur sa mission : regrouper ses membres, reconstituer une équipe et frapper à nouveau l'ennemi, en utilisant le sabotage, l'infiltration, l'espionnage, voire même l'assassinat. Liva n'a pas peur d'utiliser la violence et a souvent du mal à distinguer la vengeance de la justice. Les joueuses et joueurs devront habilement doser la fureur qu'elle porte à l'ennemi, son devoir envers sa mission et sa patrie, et l'attention portée à son équipe.

Les événements vécus par Liva se déroulent quelques semaines avant l'arrestation d'Anders et le début de l'aventure de Gerda. Chaque histoire est indépendante, les joueuses et joueurs peuvent donc choisir de lancer ces aventures dans l'ordre souhaité.

Pour célébrer le lancement de Liva's Story et de l' édition “Modstand” , une démo gratuite de Gerda: A Flame in Winter (sans le DLC) est disponible à partir d'aujourd'hui sur Steam .

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM , TELL ME WHY TM , TWIN MIRROR TM ), RPG (VAMPYR TM ) et action (REMEMBER ME TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

[1] DownLoadable Content – contenu téléchargeable

