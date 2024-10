DON'T NOD : DON'T NOD célèbre le premier anniversaire de Jusant, avec une version physique, un vinyle exclusif et des promotions

Paris, 31 octobre 2024 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce qu'à l'occasion du premier anniversaire de Jusant , le jeu d'action-aventure salué par la critique en 2023, plusieurs surprises ont été prévues pour les joueuses et joueurs !

Deux éditions physiques pour PlayStation 5

Comme annoncé précédemment, Jusant est maintenant disponible en version physique sur PlayStation 5. Deux éditions sont proposées :

La "First Edition”, proposant une jaquette réversible exclusive, disponible uniquement sur le site Pix'n Love

Une Édition Standard, disponible chez les revendeurs participants

Coffret “Deluxe Ballast Edition”

Les plus grands fans pourront également opter pour le coffret “ Deluxe Ballast Edition ”, ”(contenant la version physique PS5 “First Edition”, un certificat d'authenticité, un artbook making-of, la bande-son en double vinyle signé par le compositeur Guillaume Ferran, quatre lithographies et une boîte premium).

Ce coffret sortira le 28 mars 2025 et est d'ores et déjà disponible en précommande . L'artbook making-of peut également être précommandé séparément.

Vinyle du premier anniversaire

DON'T NOD est fier de collaborer une nouvelle fois avec Kid Katana pour proposer une version exclusive du vinyle, arborant un coloris transparent "crystal clear", fabriqué 100% sans plastique avec le processus BioVinyl. Ce double vinyle est disponible à l'achat dès maintenant ici .

Promotions spéciales

Pour célébrer cet anniversaire, Jusant sera en promotion avec une réduction de 40% sur toutes les plateformes principales : Steam (où la bande originale bénéficiera également d'une remise), Xbox Series X|S , PlayStation 5 , Epic Games Store (à partir du 4 novembre) et Humble Bundle .

Participation à l'événement “Save & Sound”

En plus des promotions, Jusant participera à l'événement Save & Sound, sur Steam , du 4 au 7 novembre. Cet événement met à l'honneur la musique dans les jeux vidéo et, à cette occasion, la bande originale de Jusant sera également disponible avec une réduction de 30%.

À propos de Jusant

Découvrez une aventure méditative avec Jusant, un jeu d'escalade, d'action & puzzle. Gravissez une tour d'une hauteur incommensurable et atteignez de nouveaux sommets aux côtés de votre compagnon entièrement constitué d'eau, le Ballast. Apprenez à maitriser votre équipement d'escalade, frayez-vous un chemin à travers différents biomes, et reconstituez l'histoire de cette mystérieuse tour. A votre rythme, explorez différents chemins et percez les secrets d'une civilisation oubliée.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

À propos des Editions Pix'n Love

Depuis 2007, PIX'N LOVE est la première maison d'édition entièrement spécialisée dans les livres dédiés à la culture et à l'histoire du jeu vidéo. Après avoir publié plus d'une centaine d'ouvrages sur le sujet et travaillé avec de nombreux partenaires à la renommée internationale, PIX'N LOVE diversifie sa passion en devenant également éditeur de jeu vidéo sous le label PIX'N LOVE GAMES ( Garou – Mark of the Wolves, Metal Slug Anthology, Unruly Heroes, Windjammers 2, Young Souls, Sturmwind EX, Souldiers, Baldo,Have a Nice Death, Gravity Circuit, etc.)

À propos de Kid Katana Records

Kid Katana Records est un label spécialisé dans la musique de jeux vidéo (VGM) qui met en avant les artistes et les rapproche de leurs fans. Il couvre la création musicale jusqu'à sa distribution sous tous les formats (numérique, vinyle, CD...). Depuis 2020, il a publié plus de 10 bandes originales parmi lesquelles Streets of Rage 4 (Yuzo Koshiro, Olivier Deriviere...), TMNT: Shredder's Revenge (Tee Lopes, Mike Patton, Raekwon & Ghostface Killah du Wu-Tang...), Jusant (Guillaume Ferran) et Planet Crafter (Benjamin Young).

