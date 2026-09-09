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DON'T NOD : Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 juillet 2026 et au 31 août 2026
information fournie par Actusnews 09/09/2026 à 18:00
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Paris, le 09 septembre 2026

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre de droits de vote attachés aux actions
composant le capital social
31/07/2026 13 081 759 Nombre théorique de droits de vote 16 358 931
Nombre de droits de vote exerçables 1 16 194 091

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre de droits de vote attachés aux actions
composant le capital social
31/08/2026 13 081 759 Nombre théorique de droits de vote 16 319 836
Nombre de droits de vote exerçables 1 16 155 970

1 Après déduction des actions privées de droit de vote

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général

Agathe MONNERET
Directrice Administrative et Financière
invest@dont-nod.com 		ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr

Amaury DUGAST
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xW2daJlqkmeVmp+cl5lqZ2RoamaWm5Waa2aYxmSda5rJnW6Wm5xqmMaSamlhlmpv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100159-2026_09_09_cp_dne_ddv_juillet_aout26.pdf

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