DON'T NOD : Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 janvier 2026

Paris, le 6 février 2026
Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.
|Date
|Nombre d'actions composant le capital social
|
Nombre de droits de vote attachés aux actions
composant le capital social
|31/01/2026
|13 081 759
|Nombre théorique de droits de vote
|16 391 959
|Nombre de droits de vote exerçables 1
|16 241 050
1 Après déduction des actions privées de droit de vote
À propos de DON'T NOD
DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.
Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com
DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris
