Affaire Epstein: Macron ciblé par une opération de désinformation liée à la Russie

Le président Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée, le 6 février 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Une opération de désinformation en ligne visant à faire croire à une implication d'Emmanuel Macron dans l'affaire Epstein a été détectée par la France, qui l'attribue à un réseau russe déjà responsable de plusieurs dizaines d'attaques informationnelles.

Viginum, le service français chargé de lutter contre les ingérences étrangères en ligne, a détecté mercredi cette opération, qui reposait sur la "création d'un site internet usurpant l'identité de France Soir", a indiqué vendredi à l'AFP une source gouvernementale, confirmant une information de BFMTV.

Sur ce faux site a été publié un article qui usurpait le nom d'un journaliste du Parisien et accusait "le président de la République Emmanuel Macron d'être impliqué dans +l'affaire Epstein+", a ajouté cette source.

Le faux contenu a ensuite été "amplifié sur X" par plusieurs comptes identifiés comme des relais réguliers de la désinformation prorusse.

Ce faux article prétendait révéler des "documents" incriminant Emmanuel Macron dans le cadre du dossier Jeffrey Epstein, financier américain et criminel sexuel mort en prison en 2019.

Une recherche effectuée sur la base de données " Epstein Library ", consultable sur le site du ministère américain de la Justice, montre que les documents cités n'y figurent pas.

Le média France Soir a publié dès mercredi soir un démenti sur les réseaux sociaux. "Alerte importante aux lecteurs de France Soir. Attention: usurpation de marque et de contenu. Le site http://france-soir.net n'a aucun lien avec France Soir", a-t-il affirmé dans un communiqué posté sur X.

Le journaliste du Parisien a lui indiqué avoir déposé plainte.

Selon la source gouvernementale, Viginum impute "avec un niveau de confiance élevé" le faux site de France Soir au "mode opératoire informationnel CopyCop".

CopyCop est un réseau de site web factices, lié à un ancien policier américain, John Mark Dougan, exilé en Russie depuis 2016.

Ce réseau, qui imite souvent des vrais sites web, relaie notamment des faux contenus fabriqués par un autre réseau, Storm-1516, accusés d'être derrière de nombreuses opérations de désinformation visant la France et des pays occidentaux.

- "menace importante" -

Sur X, le premier compte ayant diffusé le faux article impliquant le président Macron est @LoetitiaH, un "relais historique et fréquent" des opérations informationnelles de Storm-1516, détaille encore cette source.

Le contenu vidéo a ensuite été "repris et amplifié par de nombreux autres comptes suivis par Viginum et très probablement rémunérés" par les personnes derrière Storm-1516, ajoute-t-elle.

Le logo Viginum, service français chargé de lutter contre les ingérences étrangères en ligne, le 21 mai 2025 à Nantes ( AFP / Loic VENANCE )

Néanmoins, "visibilité ne veut pas dire impact", a souligné cette source, précisant que l'opération "est très similaire" à ce que le réseau Storm-1516 a l'habitude de faire, "en ciblant des personnalités politiques (dont le président) et en rebondissant rapidement sur des faits d'actualité".

Comme lors de chaque opération Storm-1516, le faux site web a rapidement été désactivé et n'était plus consultable deux jours après sa mise en ligne.

Après la publication des Epstein files, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays est la cible centrale des campagnes Storm-1516, selon les experts et autorités, a aussi fait l'objet de fausses publications.

Selon les derniers chiffres communiqués par Viginum en mai 2025, Storm-1516 serait à l'origine d'au moins 77 opérations informationnelles visant des pays occidentaux, dont la France, entre son émergence fin 2023 et mars 2025.

L'objectif de Storm-1516 "semble être avant tout de décrédibiliser le gouvernement ukrainien, probablement dans l'espoir d'entraîner la suspension de l'aide occidentale à l'Ukraine" détaillait alors Viginum dans son rapport.

Pour l'organisme, ce réseau représente une "menace importante pour le débat public numérique français et européen".

Storm-1516 est notamment mis en cause pour son action dans le cadre de l'élection présidentielle américaine de 2024, des élections fédérales allemandes et des législatives moldaves de 2025.

En France, où se tiendront mi-mars les élections municipales, avant la présidentielle en 2027, des dizaines de faux sites d'informations locaux apparus en ligne fin 2025 et publiant contenus anxiogènes et clivants, mêlant vrai et faux, lui ont été attribués.