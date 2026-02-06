 Aller au contenu principal
Sonia Mabrouk annonce à l'AFP sa démission de la chaîne CNews
information fournie par AFP 06/02/2026 à 19:38

La journaliste Sonia Mabrouk à Paris, le 29 février 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La journaliste Sonia Mabrouk à Paris, le 29 février 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Sonia Mabrouk, une des vedettes de CNews, a annoncé vendredi à l'AFP avoir présenté sa démission de la chaîne, après le maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne malgré ses condamnations définitives notamment pour corruption de mineurs.

La journaliste a constaté une "altération certaine et effective de (s)a relation avec une partie de la direction de CNews" depuis sa prise de distance avec le maintien de M. Morandini, explique-t-elle dans un communiqué. "Hier, aujourd'hui, comme demain, ma boussole restera la préservation de l'intérêt des victimes", ajoute-t-elle.

Le 20 janvier, Sonia Mabrouk avait été la première figure de CNews à s'exprimer: interpellée en direct par son invité, le député socialiste Jérôme Guedj, elle avait répondu que "le respect" qu'elle voue à sa direction n'équivaut pas à "cautionner" ce maintien de M. Morandini.

"J'avoue que je n'en dors pas depuis plusieurs jours", avait ajouté celle qui mène chaque matin "La grande interview", codiffusée sur CNews et Europe 1, ainsi que "Midi news" sur CNews.

"Mes propos, pourtant largement partagés notamment en interne, ont conduit à une situation que je déplore mais dont je prends acte", a dit Sonia Mabrouk vendredi. La journaliste de 48 ans a précisé qu'elle restera à l'antenne de CNews le temps de son préavis, d'un mois.

  • 20:39

    Une femme qui apparemment "en a plus" que certains hommes.

L'offre BoursoBank