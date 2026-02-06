Après l'"Amérique", les cracks trotteurs, dont Hokkaido Jiel, convoitent la "France"

Hokkaido Jail, drivé par Franck Nivard, remporte le Prix d'Amérique, le 25 janvier 2026 à l'hippodrome de Vincennes ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Deux semaines après le sacre du cheval français Hokkaido Jiel dans le Prix d'Amérique, treize cracks trotteurs, dont le nouveau champion du monde du trot attelé, vont s'affronter dans le Prix de France, une course de vitesse considérée comme la revanche de l'"Amérique".

Tout juste auréolé du titre suprême au trot, Hokkaido Jiel, entraîné par Jean-Luc Dersoir en Normandie, avait fini 5e de cette course de vitesse de 2.100 mètres avec un départ derrière l'autostart en 2024. Il va tenter de réaliser un rare doublé Prix d'Amérique-Prix de France comme Idao de Tillard qui était parvenu à réaliser cet exploit en 2024.

"Le cheval a bien récupéré. Il a fait un petit décrassage à la plage, c'est bon pour le moral des vieux chevaux et le sol est très bon", a raconté à l'AFP Jean-Luc Dersoir qui "vise au moins le podium". L'ornais de 53 ans confiera encore son champion à Franck Nivard, six fois couronné dans cette épreuve.

Le cheval à la robe ébène Iguski Sautonne, entraîné par Matthieu Abrivard dans le Maine-et-Loire, n'avait pu se qualifier pour l'Amérique mais a remporté avec brio, une semaine avant, le Prix du Cornulier, une course qui sacre le champion du monde du trot monté.

"Depuis le Cornulier, Iguski Sautonne a bien récupéré, il a bien décompressé. Il va bien", a confié à l'AFP Matthieu Abrivard qui a rapatrié son cheval au centre d'entraînement de Grosbois pour peaufiner sa préparation.

"La condition est là. Il faut que la souplesse et la tonicité soient au rendez-vous. C'est un cheval assez dur, on va essayer de démarrer correctement et de lui préserver l'effort", a-t-il commenté.

Au sulky de son crack, il redoute toutefois "les chevaux étrangers, un peu malheureux dans le Prix d'Amérique". Et selon lui, le cheval de la course, "c'est le suédois Francesco Zet".

Dans cette épreuve dotée de 400.000 euros, Iguski Sautonne va tenter de succéder au légendaire Jag de Bellouet, auteur d'un doublé Prix du Cornulier-Prix de France il y a 20 ans, et son pilote une deuxième couronne de France après son sacre en 2022 avec Vivid Wise As.

Le français Go On Boy, disqualifié dans le Prix d'Amérique en fin de parcours, va tenter lui de conserver son titre dans le Prix de France drivé par son mentor Romain Derieux.

Le suédois Epic Kronos chez Daniel Réden n’a pas encore gagné le Graal dans le Prix d’Amérique mais a décroché une honorable 3e place. Alexandre Abrivard aux commandes aura des supporters.

Attention aussi à Josh Power, récent 2e dans le Prix d'Amérique, mené pour la première fois par David Thomain et également à l'alezane Iroise de la Noé. Disqualifiée dans le Prix d'Amérique peu après le départ, elle peut remettre les pendules à l'heure.

Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, remettra le trophée au vainqueur.