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Domino's Pizza dévoile son plan de succession à la direction
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 12:28

La firme américaine a annoncé mardi le départ à la retraite de son directeur général, Russell Weiner, dans le cadre d'un plan de succession préparé de longue date par le conseil d'administration.

Le groupe a nommé Joe Jordan, actuellement directeur des opérations et président de Domino's U.S., au poste de directeur général à compter du 1er octobre 2026. Il rejoindra également le conseil d'administration à cette date.

Russell Weiner quittera ses fonctions de directeur général le 1er octobre 2026 pour devenir président exécutif désigné. Il assumera pleinement cette fonction après l'assemblée générale des actionnaires de 2027.

Par ailleurs, David Brandon, actuel président exécutif du conseil d'administration, prendra sa retraite en 2027 et ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat d'administrateur, mettant ainsi fin à 28 années de service au sein de Domino's.

Le groupe souligne que cette transition s'inscrit dans le cadre de son processus de planification de la succession de ses dirigeants et vise à assurer la continuité de sa stratégie de développement.

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