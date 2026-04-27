Domino's en baisse après des ventes aux États-Unis inférieures aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action de la chaîne de pizzerias Domino's

DPZ.O recule de 4% à 353 dollars en pré-ouverture

** La société n'atteint pas les estimations de ventes d' pour le premier trimestre, les consommateurs américains, confrontés à des contraintes budgétaires, réduisant leurs dépenses discrétionnaires, notamment les sorties au restaurant

** Affiche une croissance trimestrielle des ventes à magasins comparables aux États-Unis de 0,9%, contre une hausse de 2,72% estimée par les analystes – données compilées par LSEG

** Annonce une baisse de 0,4% de ses ventes à magasins comparables à l'international, contre une hausse estimée à 0,7%

** Enregistre un BPA trimestriel de 4,13 $ contre des estimations de 4,27 $

** DPZ annonce un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars

** À la clôture d'hier, DPZ affichait une baisse de 11,8% depuis le début de l'année