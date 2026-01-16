Dominion Energy en hausse après qu'un juge américain a autorisé la reprise d'un projet d'éoliennes en mer en Virginie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 janvier - ** Les actions de l'entreprise de services publics Dominion Energy D.N augmentent de 1,5 % à 61,24 $ ** Un juge fédéral américain accorde l'injonction dans le procès du projet éolien offshore de la société en Virginie, permettant ainsi la reprise de la construction ** L'administration du président Donald Trump avait interrompu le projet ainsi que quatre autres projets le mois dernier
** En 2025, D a augmenté de 8,8%
