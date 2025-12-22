Dominion Energy chute après la suspension de projets d'éoliennes en mer pour des raisons de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions de l'entreprise américaine Dominion Energy D.N en baisse de 4,1 % à 57,02 dollars

** L'administration Trump suspend cinq projets éoliens offshore , dont le projet Coastal Virginia Offshore Wind-Commercial de Dominion

** Le ministère de l'Intérieur invoque des problèmes de sécurité nationale soulevés par le Pentagone, notamment les interférences radar causées par les pales des turbines et les tours réfléchissantes

** Il affirme que cette pause donnera aux agences fédérales concernées "le temps de travailler avec les détenteurs de baux et les partenaires de l'État pour évaluer la possibilité d'atténuer les risques pour la sécurité nationale posés par ces projets"

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de Dominion ont augmenté de 5,9 % depuis le début de l'année