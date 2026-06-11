Dollarama dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une demande soutenue pour les produits de première nécessité à petit prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des cours de l'action, du commentaire du directeur général au paragraphe 5 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 7)

La société canadienne Dollarama DOL.TO a dépassé jeudi les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels, les consommateurs soucieux de leur budget s'étant tournés vers ce distributeur à bas prix pour acheter des produits de première nécessité, ce qui a fait grimper son action d'environ 7% en début de séance.

Une inflation tenace a incité les consommateurs à privilégier le rapport qualité-prix, la hausse des prix de l'essence liée au conflit au Moyen-Orient pesant davantage sur le budget des ménages.

Aux États-Unis, les grands détaillants, notamment Walmart WMT.O , Target TGT.N , ainsi que les enseignes de produits à bas prix Dollar Tree DLTR.O et Dollar General DG.N , ont signalé un climat de prudence en matière de dépenses ces dernières semaines.

Dollarama, qui vend la plupart de ses produits entre 1 et 5 dollars canadiens, a également maintenu ses prévisions de croissance annuelle des ventes comparables entre 3% et 4%.

"Nous pensons que notre solide proposition de valeur continuera de trouver un écho auprès des clients", a déclaré le directeur général Neil Rossy.

L'année dernière, la société a racheté la chaîne de magasins discount australienne The Reject Shop afin d'étendre ses activités hors du Canada. Elle est également présente au Mexique par l'intermédiaire de sa filiale Dollarcity, qu'elle continue de développer.

"Les progrès réalisés au Mexique et en Australie renforcent notre conviction que le modèle d'affaires est transposable et que ces marchés devraient être les prochains moteurs d'une croissance exceptionnelle", a déclaré Brian Morrison, analyste chez TD Cowen.

Dollarama a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,85 milliard de dollars canadiens (1,32 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars) au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,82 milliard de dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un bénéfice net trimestriel de 302,3 millions de dollars canadiens, soit 1,11 dollar canadien par action, pour le trimestre clos le 3 mai, contre 273,8 millions de dollars canadiens, soit 98 cents canadiens par action, il y a un an.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 1,05 dollar canadien, contre une prévision de 99 cents canadiens par action.

(1 $ = 1,3981 dollar canadien)