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Dollarama dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une demande soutenue pour les produits de première nécessité à bas prix
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Jeudi, la société canadienne Dollarama

DOL.TO a dépassé les estimations trimestrielles de chiffre d'affaires et de bénéfices, les consommateurs soucieux de leur budget continuant d'affluer vers le distributeur à bas prix pour y acheter des produits de première nécessité à bas prix.

La société, qui vend la plupart de ses produits entre 1 et 5 dollars canadiens, a également maintenu ses prévisions annuelles.

Une inflation tenace a poussé les consommateurs à rechercher des alternatives moins chères pour les produits du quotidien, des produits de base pour le garde-manger aux produits d'entretien, bien que les tendances de la demande aient été inégales dans l'ensemble du secteur.

Les enseignes américaines de magasins à un dollar Dollar Tree DLTR.O et Dollar General DG.N ont prévu des ventes annuelles modérées au début du mois, signalant un climat de prudence dans les dépenses de consommation.

La société a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,85 milliard de dollars canadiens (1,32 milliard de dollars américains) au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,82 milliard de dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG.

Elle a déclaré un bénéfice net trimestriel de 302,3 millions de dollars canadiens, soit 1,11 dollar canadien par action, pour le trimestre clos le 3 mai 2026, contre 273,8 millions de dollars canadiens, soit 98 cents canadiens par action, il y a un an.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 1,05 dollar canadien, contre une prévision de 99 cents canadiens par action.

La marge brute de la société au premier trimestre s'est établie à 43,9% du chiffre d'affaires, en baisse par rapport aux 44,2% enregistrés il y a un an.

Le distributeur a maintenu ses prévisions annuelles d'une croissance des ventes des magasins comparables de 3% à 4% et d'une marge brute de 45% à 45,5%.

L'année dernière, Dollarama a racheté la chaîne de magasins discount australienne The Reject Shop, dans le but d'étendre ses activités hors du Canada.

(1 $ = 1,3981 dollar canadien)

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