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Dollarama dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne canadienne Dollarama DOL.TO a dépassé jeudi les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la demande soutenue des consommateurs soucieux de leur budget pour des produits de première nécessité à bas prix, qui a stimulé les ventes du distributeur à bas prix.

La société a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,85 milliard de dollars canadiens (1,32 milliard de dollars) pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,82 milliard de dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG.

($1 = 1,3981 dollar canadien)

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