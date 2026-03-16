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Dollar Tree prévoit des ventes annuelles faibles
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 11:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur discount Dollar Tree

DLTR.O a prévu des ventes annuelles largement inférieures aux attentes lundi, alors que les consommateurs soucieux de leur budget ont resserré leurs dépenses.

La société prévoit un chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 compris entre 20,5 et 20,7 milliards de dollars, contre 20,69 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

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