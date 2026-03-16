Dollar Tree prévoit des ventes annuelles faibles

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Le distributeur discount Dollar Tree

DLTR.O a prévu des ventes annuelles largement inférieures aux attentes lundi, alors que les consommateurs soucieux de leur budget ont resserré leurs dépenses.

La société prévoit un chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 compris entre 20,5 et 20,7 milliards de dollars, contre 20,69 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.