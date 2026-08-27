Dollar Tree dépasse les attentes au 2e trimestre

Dollar Tree dévoile un BPA ajusté de 2,70 USD au titre de son 2e trimestre comptable, en croissance de 250% en comparaison annuelle, en grande partie sous l'effet d'un gain de 1,31 USD lié à l'impact net des remboursements de droits de douane.

Même en excluant cet élément exceptionnel, le BPA ajusté s'avère sensiblement supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était d'un peu plus de 1,10 USD. A 690 MUSD, son résultat opérationnel ajusté a pratiquement triplé en comparaison annuelle.

La chaîne de distribution à bas prix basée en Virginie a vu son chiffre d'affaires croître de 7% à 4,9 MdsUSD, dont une hausse de 3,7% des ventes à surface comparable, portée par une progression de 3,3% du ticket moyen et une augmentation de 0,4% de la fréquentation.

"Nos stratégies permettent de proposer un meilleur assortiment dans des magasins mieux gérés, tout en nous permettant d'engager les clients de manière plus pertinente et attrayante", explique le CEO Mike Creedon, se disant "encore plus concentré sur les opportunités à venir".

Pour l'exercice en cours, Dollar Tree relève sa prévision de BPA ajusté à une fourchette entre 7,70 et 8,05 USD, incluant un gain d'environ 0,60 USD lié à l'impact net des remboursements de droits de douane. Il table sur un chiffre d'affaires de 20,5 à 20,7 MdsUSD ( 3% à 4% à surface comparable).