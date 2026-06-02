Dollar General revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

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La chaîne de magasins discount Dollar General DG.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels , les consommateurs recherchant des produits de première nécessité à prix abordables dans un contexte d'incertitude économique.

La société prévoit un bénéfice par action de 7,20 à 7,45 dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 7,10 à 7,35 dollars.