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Dollar General en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 13:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action Dollar General DG.N affiche une hausse de 13 % à 138,90 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices , misant sur ses produits de première nécessité à bas prix pour attirer les consommateurs à la recherche de bonnes affaires dans un contexte d'incertitude macroéconomique

** La société table sur une croissance du chiffre d'affaires annuel à périmètre constant comprise entre 2,5 % et 2,9 %, contre une prévision précédente de 2,2 % à 2,7 %

** La société table sur une croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 comprise entre environ 4,0 % et 4,3 %, contre une prévision antérieure de 3,7 % à 4,2 %

** Prévoit également un BPA annuel compris entre 7,80 et 8,00 dollars, contre une prévision antérieure de 7,20 à 7,45 dollars, incluant le bénéfice tiré des remboursements de droits de douane d’environ 25 cents au deuxième trimestre

** “La croissance tant du trafic que de la valeur moyenne des paniers indique que sa combinaison de prix avantageux et de commodité trouve un écho auprès des consommateurs” – Steve Severinghaus, eMarketer

** La société annonce un chiffre d’affaires de 11,29 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 11,20 milliards de dollars (données compilées par LSEG)

** À la clôture d’hier, l’action DG affichait une baisse d’environ 8 % depuis le début de l’année

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