Dogwood State Bank s'envole grâce à un accord de rachat de 476 millions de dollars avec TowneBank

19 août - ** Les actions de la banque communautaire Dogwood State Bank DSBX.PK ont grimpé de 54,1 % pour atteindre 23,65 dollars ** La banque régionale TowneBank TOWN.O achètera DSBX dans le cadre d'une transaction en actions de 476 millions de dollars, créant une banque combinée avec environ 22 milliards de dollars d'actifs

** Les actionnaires de DSBX recevront 0,70 action de TOWN pour chaque action détenue, soit 25,04 dollars, ce qui représente une prime de 63 % par rapport à la dernière clôture de DSBX ** "DSBX est conforme à la stratégie de fusion et d'acquisition de TOWN, qui consiste à rechercher des transactions digestes, à l'intérieur de l'empreinte ou contiguës, avec un fort penchant pour la qualité des actifs" - courtier Stephens

** À la dernière clôture, les actions de DSBX étaient en hausse de 8,1 % depuis le début de l'année