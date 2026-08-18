DocGo recule après la publication de résultats trimestriels mitigés et de prévisions annuelles revues à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** L'action du prestataire de soins de santé mobile DocGo DCGO.O a chuté de plus de 12% pour s'établir à 62 centimes lors des échanges avant l'ouverture du marché

** DCGO a annoncé un chiffre d’affaires de 73,4 millions de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 75,4 millions de dollars

** La société a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 305 et 310 millions de dollars, hors acquisition de Hicuity Health

** En mai, DCGO avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 malgré la baisse enregistrée au premier trimestre

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 19% depuis le début de l'année