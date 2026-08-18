 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DocGo recule après la publication de résultats trimestriels mitigés et de prévisions annuelles revues à la baisse
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 10:24
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** L'action du prestataire de soins de santé mobile DocGo DCGO.O a chuté de plus de 12% pour s'établir à 62 centimes lors des échanges avant l'ouverture du marché

** DCGO a annoncé un chiffre d’affaires de 73,4 millions de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 75,4 millions de dollars

** La société a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 305 et 310 millions de dollars, hors acquisition de Hicuity Health

** En mai, DCGO avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 malgré la baisse enregistrée au premier trimestre

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 19% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOCGO
0,7101 USD NASDAQ +6,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,121 +27,37%
HAFFNER ENERGY
0,715 -0,83%
CAC 40
8 536,14 -0,51%
ATON
0,0164 -3,53%
Pétrole Brent
91,06 -0,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank