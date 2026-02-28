 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DNO interrompt la production de pétrole dans le Kurdistan irakien par précaution après les frappes contre l'Iran
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de l'article à d'autres abonnés, sans modification du texte) par Nerijus Adomaitis

DNO &DNO.OL>, société cotée à Oslo, a arrêté sa production de pétrole dans la région du Kurdistan irakien par mesure de précaution après qu'Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes sur l'Iran voisin , a déclaré la société à Reuters samedi.

"Nous nous préparons à l'arrêt brutal des opérations depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, par mesure de précaution, nous avons temporairement arrêté les opérations et déplacé notre personnel vers des lieux sûrs", a déclaré Bijan Mossavar-Rahmani, président exécutif de DNO, lors d'une interview.

DNO et son partenaire Genel Energy &GEN.L> ont produit plus de 77 000 barils de pétrole par jour (bpd) au quatrième trimestre 2025 dans leurs champs de Tawke et Peshkabir, situés près de la frontière avec la Turquie.

Les exportations de pétrole irakien à partir de la région du Kurdistan ont totalisé 200 000 bpj en février.

Etats-Unis / Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

DNO -A-
16,260 NOK LSE Intl +1,18%
GENEL ENERGY
63,750 GBX LSE -0,08%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
72,52 USD Ice Europ +2,27%
Pétrole WTI
67,29 USD Ice Europ +2,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank