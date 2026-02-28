DNO interrompt la production de pétrole dans le Kurdistan irakien par précaution après les frappes contre l'Iran

DNO &DNO.OL>, société cotée à Oslo, a arrêté sa production de pétrole dans la région du Kurdistan irakien par mesure de précaution après qu'Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes sur l'Iran voisin , a déclaré la société à Reuters samedi.

"Nous nous préparons à l'arrêt brutal des opérations depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, par mesure de précaution, nous avons temporairement arrêté les opérations et déplacé notre personnel vers des lieux sûrs", a déclaré Bijan Mossavar-Rahmani, président exécutif de DNO, lors d'une interview.

DNO et son partenaire Genel Energy &GEN.L> ont produit plus de 77 000 barils de pétrole par jour (bpd) au quatrième trimestre 2025 dans leurs champs de Tawke et Peshkabir, situés près de la frontière avec la Turquie.

Les exportations de pétrole irakien à partir de la région du Kurdistan ont totalisé 200 000 bpj en février.