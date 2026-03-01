France-Immatriculations de voitures neuves en baisse de 14,70% en février-PFA

La circulation automobile à l'heure de pointe sur l'autoroute de la banlieue parisienne

Les ‌immatriculations de voitures neuves en ​France ont décliné en février de 14,70% en rythme annuel, selon les ​données communiquées dimanche par la Plateforme ​automobile (PFA).

Il s'est immatriculé ⁠120.764 véhicules particuliers dans l'Hexagone le ‌mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois de ​février ‌a compté 20 jours ouvrables ⁠en 2026, comme en 2025.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe ⁠Stellantis, qui ‌regroupe notamment les marques ⁠Peugeot, Citroën, DS et Opel, ‌ont reculé le mois ⁠dernier de 7,33% par rapport ⁠à un ‌an plus tôt.

Le groupe Renault (marques ​Renault, Dacia ‌et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations ​en France chuter de 23,54% en rythme annuel ⁠en février.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes bondir de 55,11% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par ​Camille Raynaud)