France-Immatriculations de voitures neuves en baisse de 14,70% en février-PFA

La circulation automobile à l'heure de pointe sur l'autoroute de la banlieue parisienne
Les immatriculations de voitures neuves en France ont décliné en février de 14,70% en rythme annuel, selon les données communiquées dimanche par la Plateforme automobile (PFA).
Il s'est immatriculé 120.764 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois de février a compté 20 jours ouvrables en 2026, comme en 2025.
Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 7,33% par rapport à un an plus tôt.
Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France chuter de 23,54% en rythme annuel en février.
Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes bondir de 55,11% sur un an le mois dernier.
(Rédigé par Camille Raynaud)
