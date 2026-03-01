 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Immatriculations de voitures neuves en baisse de 14,70% en février-PFA
information fournie par Reuters 01/03/2026 à 01:59

La circulation automobile à l'heure de pointe sur l'autoroute de la banlieue parisienne

La circulation automobile à l'heure de pointe sur l'autoroute de la banlieue parisienne

Les ‌immatriculations de voitures neuves en ​France ont décliné en février de 14,70% en rythme annuel, selon les ​données communiquées dimanche par la Plateforme ​automobile (PFA).

Il s'est immatriculé ⁠120.764 véhicules particuliers dans l'Hexagone le ‌mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois de ​février ‌a compté 20 jours ouvrables ⁠en 2026, comme en 2025.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe ⁠Stellantis, qui ‌regroupe notamment les marques ⁠Peugeot, Citroën, DS et Opel, ‌ont reculé le mois ⁠dernier de 7,33% par rapport ⁠à un ‌an plus tôt.

Le groupe Renault (marques ​Renault, Dacia ‌et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations ​en France chuter de 23,54% en rythme annuel ⁠en février.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes bondir de 55,11% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par ​Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank