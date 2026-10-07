DNCA Finance renforce son pôle de gestion actions blend européennes à Madrid

(Zonebourse.com) - DNCA Finance, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, annonce quelques mois après l'installation à Madrid de Fabio Di Giansante et Lorenzo Angelini, la constitution définitive de son équipe de gestion dédiée aux actions européennes blend. Désormais composée de quatre gérants, l'équipe est renforcée par l'arrivée de Keith Jackson en juillet et d'Olivier Habault, qui a rejoint Madrid depuis Paris le 1er septembre.

Dirigée par Fabio Di Giansante, cette équipe développe une expertise commune autour d'une approche Blend de la gestion actions européennes et gère plus de 2 milliards d'euros d'actifs, notamment par le biais de mandats discrétionnaires et de deux stratégies euroland et Europe.

L'arrivée de Keith Jackson vient notamment renforcer l'expertise de l'équipe sur les grandes capitalisations européennes. Avant de rejoindre DNCA Finance, Keith Jackson a passé plus de huit ans chez Amundi Asset Management à Dublin. Depuis 2023, il y exerçait les fonctions de portfolio manager - large cap european equities, où il était notamment co-gérant du fonds Amundi Funds European Equity, doté de 7 MdsEUR d'encours.

Titulaire du CFA et du diplôme de Chartered Accountant, il a auparavant occupé des fonctions d'analyste actions européennes et de long/short equity analyst.

L'équipe gère deux fonds de la gamme DNCA Invest :

- DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities, avec 1,2 MdEUR d'encours ;

- DNCA Invest AlphaPlay European Equities, avec 880 MEUR d'encours.

Ces deux stratégies représentent ainsi 2,08 MdsEUR d'encours cumulés.

Fondées sur une approche Blend, elles combinent la recherche de sociétés présentant des perspectives de croissance attractives et l'identification d'opportunités au sein de l'ensemble du marché actions européen.

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