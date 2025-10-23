 Aller au contenu principal
DNB AM va créer un fonds sports et loisirs
information fournie par Agefi Asset Management  23/10/2025 à 08:00

La société de gestion norvégienne DNB Asset Management vient de recruter Øystein Kvaerner, un ancien sportif de haut niveau, pour lancer et gérer un fonds sur le sport et les loisirs, selon Hedge Nordic . Le fonds sera dénommé DNB Sport & Entertainment.

Øystein Kvaerner a passé neuf ans en tant qu’analyste financier chez Taiga Fund Management, une société spécialisée dans les hedge funds, avant de rejoindre DNB Asset Management en septembre. Précédemment, il a travaillé pendant deux ans comme consultant au sein de Bain & Company.

Øystein Kvaerner nourrit l’idée d’un fonds dédié au sport et aux loisirs depuis ses 20 ans, époque à laquelle il était l’un des meilleurs coureurs de demi-fond de Norvège.

