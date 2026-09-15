DMS Group : Rentabilité record au S1

Publication des résultats S1 2026

DMS Group a publié des résultats semestriels solides, avec un chiffre d’affaires déjà connu de 22,1 M€, en recul de -6%, mais une rentabilité opérationnelle en nette amélioration et supérieure à nos attentes. L’EBITDA ressort à 2,6 M€, en hausse de +52%, portant la marge à 11,7%, contre 7,2% au S1 2025, soit une progression de +450 bps. Le ROC atteint 1,4 M€, contre 0,5 M€ un an auparavant, tandis que le résultat net redevient positif à 0,5 M€, contre une perte de -0,1 M€ au S1 2025.

Alors que le recul des ventes, notamment dans les accords OEM, constituait le principal point d’attention à l’issue de la publication du chiffre d’affaires, ces résultats mettent surtout en évidence la capacité de DMS à préserver et améliorer significativement sa rentabilité malgré un environnement commercial dégradé.

Un fort levier sur les marges

Malgré le recul du chiffre d’affaires, la marge d’EBITDA progresse de 450 pb à 11,7%, contre 7,2% au S1 2025 et 9,1% sur l’ensemble de 2025. Cette performance repose sur l’optimisation de la production et des achats, les premières synergies de Solutions For Tomorrow et une meilleure maîtrise des coûts. Les charges de personnel diminuent ainsi de -2% et les charges externes de -9% sur le semestre.

Cette amélioration est obtenue tout en maintenant les dépenses de R&D à 7% du chiffre d’affaires, notamment pour soutenir les développements autour d’ADAM et des futurs équipements d’imagerie.

Perspectives et estimations

Le ton du management devient plus prudent sur l’activité. En l’absence d’amélioration notable des marchés durant l’été, le T3 reste affecté par le ralentissement conjoncturel et 2026 devrait désormais marquer une pause dans la croissance du chiffre d’affaires. Le groupe continue néanmoins d’anticiper une amélioration de sa rentabilité et confirme son objectif de 14% de marge d’EBITDA en 2027.

La performance du S1 nous conduit à relever notre estimation d’EBITDA pour 2026 à 5,9 M€, contre 5,0 M€ précédemment, soit une marge de 11,6% (+244 bps vs 2025). Nous attendons parallèlement un ROC de 3,6 M€ et un résultat net de 1,7 M€ en 2026. La génération de trésorerie devrait toutefois rester limitée, avec un FCF légèrement négatif autour de -0,8 M€, en raison notamment d’un BFR toujours élevé.

En baisse de -24% depuis le début de l’année à 0,98 €, le titre affiche désormais une valorisation de 5,9x l’EBITDA et 9,8x le ROC 2026e, des niveaux qui nous paraissent peu exigeants au regard de l’amélioration attendue de la rentabilité.

Recommandation

Suite à ce communiqué, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours à 1,8€.