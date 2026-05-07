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DMS GROUP : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 30 avril 2026 - ERRATUM
information fournie par Actusnews 07/05/2026 à 08:00

Le 7 mai 2026 – 8h00 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) publie, conformément aux articles L. 225-73-1 du code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 30 avril 2026. Le précédent communiqué de presse diffusé le 5 mai 2026 comportait une erreur au niveau des droits de vote théoriques et exerçables.

Date Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote
30 avril 2026 26 686 791 Droits de vote théoriques 30 859 811
Droits de vote exerçables 30 198 904

À PROPOS DE DMS GROUP
DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.
En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.
DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.
DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

CONTACTS DMS GROUP
Relations Investisseurs
relationinvestisseur@dms-imaging.com
Relations Presse
relationpresse@dms-imaging.com

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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98128-2026.04.30-dms-nb-de-droit-de-vote-erratum.pdf

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