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Rheinmetall vise une croissance plus forte au T2 avec les commandes navales et de véhicules
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 09:04

Le logo du groupe allemand Rheinmetall AG, spécialisé dans la défense et l'automobile, est photographié au siège de la société à Düsseldorf

Le logo du groupe allemand Rheinmetall AG, spécialisé dans la défense et l'automobile, est photographié au siège de la société à Düsseldorf

Le président ‌du directoire de Rheinmetall, Armin Papperger, a déclaré ​jeudi que le groupe allemand de défense prévoyait une croissance plus forte au deuxième trimestre, soutenu notamment ​par des commandes importantes dans les secteurs naval et des ​véhicules.

"Grâce à l'acquisition réussie de ⁠Naval Systems, nous avons pénétré un nouveau ‌segment de marché où nous générons également une croissance rentable", a déclaré Armin Papperger ​après la ‌publication des résultats définitifs du premier trimestre ⁠de l'entreprise.

Lors d'une présentation, l'entreprise a indiqué que les vérifications préalables devraient débuter peu après le ⁠dépôt d'une offre ‌non contraignante pour le chantier naval ⁠German Naval Yards.

Rheinmetall, qui a publié lundi ses ‌résultats préliminaires du premier trimestre, avait ⁠indiqué dans un communiqué que son chiffre ⁠d'affaires n'avait pas ‌atteint les attentes des analystes, mais avait confirmé ​ses objectifs annuels de ‌vente, citant une reprise attendue au deuxième trimestre grâce à la ​production sur son site en Espagne et à une livraison prévue à l'armée allemande.

Ces ⁠attentes s'appuient sur l'intégration du segment Naval Systems, qui apporte avec lui des projets existants d'une valeur de 5,5 milliards d'euros, a déclaré Rheinmetall jeudi.

(Rédigé par Miranda Murray; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)

Défense
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