Rheinmetall vise une croissance plus forte au T2 avec les commandes navales et de véhicules

Le logo du groupe allemand Rheinmetall AG, spécialisé dans la défense et l'automobile, est photographié au siège de la société à Düsseldorf

Le président ‌du directoire de Rheinmetall, Armin Papperger, a déclaré ​jeudi que le groupe allemand de défense prévoyait une croissance plus forte au deuxième trimestre, soutenu notamment ​par des commandes importantes dans les secteurs naval et des ​véhicules.

"Grâce à l'acquisition réussie de ⁠Naval Systems, nous avons pénétré un nouveau ‌segment de marché où nous générons également une croissance rentable", a déclaré Armin Papperger ​après la ‌publication des résultats définitifs du premier trimestre ⁠de l'entreprise.

Lors d'une présentation, l'entreprise a indiqué que les vérifications préalables devraient débuter peu après le ⁠dépôt d'une offre ‌non contraignante pour le chantier naval ⁠German Naval Yards.

Rheinmetall, qui a publié lundi ses ‌résultats préliminaires du premier trimestre, avait ⁠indiqué dans un communiqué que son chiffre ⁠d'affaires n'avait pas ‌atteint les attentes des analystes, mais avait confirmé ​ses objectifs annuels de ‌vente, citant une reprise attendue au deuxième trimestre grâce à la ​production sur son site en Espagne et à une livraison prévue à l'armée allemande.

Ces ⁠attentes s'appuient sur l'intégration du segment Naval Systems, qui apporte avec lui des projets existants d'une valeur de 5,5 milliards d'euros, a déclaré Rheinmetall jeudi.

(Rédigé par Miranda Murray; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)