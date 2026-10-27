DMS Group décroche un contrat au Groenland

Diagnostic Medical Systems (DMS) Group annonce avoir remporté, avec son distributeur nordique Santax Medico, un contrat portant sur la fourniture de 15 systèmes mobiles de radiologie !M1 à l'autorité de santé du Groenland. Cette commande représentera un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros au quatrième trimestre 2026.

Après la livraison d'un premier équipement, les 14 autres systèmes seront livrés d'ici la fin de l'année. Ils équiperont 15 établissements de santé répartis sur le territoire groenlandais, afin de renforcer l'accès à l'imagerie médicale dans les zones isolées.

Ce nouveau contrat s'inscrit dans la poursuite du développement international du !M1, après une commande majeure obtenue en Ukraine en 2025 et un accord-cadre conclu au Danemark en 2024, prévoyant la livraison de 20 à 30 unités sur quatre ans.

Parallèlement, DMS Group poursuit son expansion aux États-Unis, où son système !M1 a obtenu l'homologation de la FDA en 2025. Le groupe y a également signé des accords de distribution avec Medlink Imaging et PI Healthcare Solutions, sur un marché représentant plus de 1 200 unités vendues chaque année.