DMS GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2026 : 7,9 M EUR

Recul sensible de l'activité Radiologie toujours pénalisée par l'environnement économique difficile en Europe et le conflit au Moyen-Orient

Poursuite d'une forte croissance en Ostéodensitométrie

Amorce d'une reprise de l'activité commerciale depuis mi-septembre, notamment en Europe et au Moyen-Orient

Confirmation de l'objectif d'amélioration de la rentabilité en 2026 , sous l'effet des actions d'amélioration de l'efficacité opérationnelle

19 octobre 2026 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie son chiffre d'affaires consolidé du 3 ème trimestre de l'exercice 2026 (période du 1 er juillet au 30 septembre 2026).

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ 2026 2025 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 10,0 10,9 -8% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 12,2 12,7 -4% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 7,9 11,0 -28% Chiffre d'affaires neuf mois 30,0 34,5 -13% dont Radiologie 22,1 27,7 -20% dont Ostéodensitométrie 7,9 6,9 +15%

Au 3 ème trimestre 2026, DMS Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 7,9 M€, en repli de -28% par rapport au 3 ème trimestre 2025.

Comme indiqué à la mi-septembre lors de la publication des résultats semestriels 2026, l'activité au 3 ème trimestre reflète une demande particulièrement attentiste en Europe, qui se traduit par un allongement des délais de décision des donneurs d'ordre et des reports de projets ou d'appels d'offres. Cette situation est particulièrement marquée sur les marchés français et italiens, qui concentrent l'essentiel du recul trimestriel du Groupe.

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé de DMS Group s'établit à 30,0 M€, en recul -13% par rapport à la même période en 2025.

Dans ce contexte, DMS Group confirme que l'exercice 2026 devrait marquer une pause dans la croissance de l'activité (après une hausse très significative du chiffre d'affaires passé de 35 M€ à 50 M€ entre 2022 et 2025) mais avec une rentabilité qui devrait continuer de s'améliorer sous l'effet des actions d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, dans le sillage du 1 er semestre 2026.

ÉVOLUTIONS PAR ACTIVITÉS

RECUL EN RADIOLOGIE : BAISSE DES VENTES EN MARQUE BLANCHE, MAIS CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ EN MARQUE PROPRE

Au 3 ème trimestre, la division Radiologie a enregistré un chiffre d'affaires de 4,9 M€ (vs. 8,8 M€ un an plus tôt), en repli de -44%.

Un seul lot de mobiles de radiologie dans le cadre du contrat en Ukraine pour la fourniture de 120 unités mobiles de radiologie « !M1 Adam » a été livré au 3 ème trimestre 2026. Le dernier lot de ce contrat signé en mars 2025 pour un montant total de 11 M€ sera finalement livré au 4 ème trimestre.

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2026, le chiffre d'affaires réalisé en Radiologie s'élève à 22,1 M€, en repli de -20%.

L'imagerie médicale évolue depuis plusieurs trimestres dans un marché particulièrement difficile, avec une demande attentiste en Europe. Cette situation impacte avant tout les ventes en marque blanche réalisées via les accords OEM (Canon Medical Systems, Fujifilm Healthcare et Carestream Health) qui s'inscrivent en repli de

-32% sur neuf mois et ne totalisent plus désormais que 43% des ventes.

À l'inverse, les ventes en marque propre sont en croissance de +10% depuis le début de l'exercice et représentent 57% de l'activité. Outre les ventes de mobiles de radiologie « !M1 Adam » en Ukraine, cette croissance résulte des livraisons de tables de radiologie en Amérique du Sud, en Europe de l'Est et en Afrique du Nord.

POURSUITE DE LA CROISSANCE EN OSTÉODENSITOMÉTRIE : +34% AU 3 ÈME TRIMESTRE 2026

En Ostéodensitométrie , le chiffre d'affaires a continué d'enregistrer une croissance trimestrielle soutenue, pour s'établir à 2,9 M€ au 3 ème trimestre, en progression de +34%.

Avec désormais une croissance de +15% sur neuf mois, DMS Group, seul fabricant européen d'ostéodensitomètres, confirme sa trajectoire de croissance pour la suite de l'exercice.

L'Ostéodensitométrie représente désormais 26% de l'activité de DMS Group sur les neuf premiers mois de l'exercice, contre 74% pour la Radiologie.

ÉVOLUTIONS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

Face à une demande attentiste sur les principaux marchés européens, DMS Group s'emploie à aller chercher des relais de croissance sur les marchés mondiaux. Ainsi, excepté en Europe du fait d'une conjoncture économique et budgétaire dégradée et au Moyen-Orient compte tenu de la situation géopolitique, DMS Group est en croissance sur toutes les autres zones du monde (Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Océanie et CEI).

Constituant un important levier de croissance pour les prochains exercices, l' Amérique du Nord est en progression de +5% (+0,3 M€ de chiffre d'affaires) à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice (contre -15% à l'issue du 1 er semestre). L' Amérique du Sud s'inscrit également en forte croissance, portée par une importante commande de tables de radiologie Platinum. Finalement, la zone Amériques s'inscrit en croissance de +16% sur neuf mois (+0,9 M€ de chiffre d'affaires).

L' Europe marque un repli de -36% sur la période (41% de l'activité sur neuf mois contre 56% un an plus tôt), essentiellement concentré sur la France et l'Italie. Dans la péninsule italienne, DMS Group avait notamment bénéficié en 2025 d'un important contrat (sous marque blanche) pour un montant de 2 M€, non renouvelé cette année.

Le Moyen-Orient continue de pâtir du conflit dans le golfe persique, avec un recul de l'activité de -50% à fin septembre, principalement lié aux activités en marque blanche. Les perspectives de DMS Group dans la région demeurent néanmoins importantes, dès lors que les tensions géopolitiques seront retombées.

Toutes les autres zones du monde sont en croissance sur les neuf premiers mois de 2026 : +31% en Afrique , +57% pour la CEI et +85% en Océanie .

PERSPECTIVES

Le retour à la croissance du marché de l'imagerie médicale dépend de l'apaisement des tensions géopolitiques et de l'amélioration de l'environnement économique et budgétaire en Europe. DMS Group perçoit toutefois une amorce de reprise de son activité commerciale depuis mi-septembre, tant en Europe qu'au Moyen-Orient.

En France, les Journées Francophones de Radiologie (JFR 2026), qui se sont déroulées du 8 au 11 octobre 2026 à Paris, ont permis de confirmer cette amélioration et l'intérêt des acteurs de la radiologie pour les nouvelles solutions présentées à cette occasion par DMS Group, notamment le nouveau mobile de radiologie ONYX.

Aux États-Unis, le partenaire JPI Healthcare Solutions, qui commercialise le M1 ! sous sa propre marque TrueMobile Apex, est en cours de référencement auprès de l'un des plus gros GPO américain (“ Group Purchasing Organization ”, centrale de référencement et de négociation d'achats pour les hôpitaux et systèmes de santé outre-Atlantique).

Face à une activité qui devrait s'inscrire en repli conjoncturel sur l'ensemble de l'exercice 2026, DMS Group accentue ses actions en matière d'amélioration de l'efficacité opérationnelle afin de poursuivre sa trajectoire d'amélioration de la rentabilité au cours des prochains mois.

En dépit d'un contexte de marché peu porteur, DMS Group vise à améliorer sa rentabilité en 2026 et confirme son objectif d'une marge d'EBITDA de 14% dans le cadre du plan #Imaging 2027 . Pour rappel, au 1 er semestre 2026, l'EBITDA s'est inscrit en hausse de +52% à 2,6 M€, représentant une marge d'EBITDA de 11,7% (vs. 7,2% un an plus tôt) et permettant également de renouer avec un résultat net semestriel positif.

Le marché de l'imagerie médicale demeure structurellement porteur, soutenu par des tendances de fond puissantes et durables (vieillissement de la population, augmentation des besoins de diagnostics, innovations technologiques et utilisation croissante de l'IA, etc.). L'objectif de DMS Group demeure de surperformer le marché de l'imagerie médicale sur le long terme [1] , avec des technologies qui répondent aux enjeux majeurs de transformation des systèmes de santé dans le monde, à l'image de la nouvelle solution ONYX, mobile de radiologie doté d'un tube à rayons X de nouvelle génération, qui a obtenu en juin 2026 la certification MDR ( Medical Device Regulation ), nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux, ouvrant la voie à sa commercialisation sur le marché européen depuis le 2 nd semestre 2026.

Le Groupe s'appuie sur des fondamentaux solides : une organisation renforcée, une situation financière assainie, des partenariats stratégiques de premier plan et une offre de solutions pleinement en phase avec les besoins du marché.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS * :

20/01/2027 Chiffre d'affaires annuel 2026

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext à Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

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À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

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[1] soit une croissance annuelle moyenne proche de 5% – Sources : MarketsandMarkets (2026) Radiographie numérique (Digital X-ray) +4,5% (2025–2031) - Fortune Business Insights (2026) Radiographie numérique (Digital Radiography) +4,8 % (2026–2034)