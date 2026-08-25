 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DKSH chute sur une dégradation chez Berenberg
information fournie par AOF 25/08/2026 à 13:12
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - DKSH recule de 3% à 64,7 CHF à Zurich, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Berenberg, de "achat" à "conserver", une progression d'environ 16% du titre depuis le début de l'année l'ayant ramené à proximité de son nouvel objectif de cours, fixé à 68 CHF contre 75 CHF précédemment.

"Nous pensons que le profil risque-rendement n'est plus convaincant et nous nous mettons sur la touche", explique le broker allemand dans sa note sur le groupe suisse de services aux entreprises.

"Si nous continuons de considérer DKSH comme une société de qualité, avec une solide génération de trésorerie et des retours aux actionnaires robustes, l'absence de révisions positives du consensus de bénéfices rend toute appréciation supplémentaire du cours de l'action dépendante d'un déploiement incertain du capital", poursuit-il.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

DKSH HLDG
64,700 CHF Swiss EBS Stocks -3,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2026 à 13:12:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les décombres d'une maison détruite à la suite d'une tornade à Pomas, le 25 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )
    "L'état de choc" à Pomas, village audois "bombardé par la nature"
    information fournie par AFP 25.08.2026 13:34 

    Pomas, village audois frappé lundi par une tornade exceptionnelle, "n'a pas été bombardé par des missiles", raconte son maire Hervé Giné, avant d'ajouter: "on a été bombardé par la nature", alors que ses administrés, au milieu des gravats, sont en "état de choc". ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 25.08.2026 13:28 

    (Actualisé avec cours en avant-Bourse du secteur technologique, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,38% pour ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres
    Wall Street vue dans le vert avec l'accalmie sur le pétrole
    information fournie par Reuters 25.08.2026 13:28 

    par Augustin Turpin Wall Street est vue en hausse et les Bourses européennes sont dans le vert à mi-séance mardi, aidées par ‌la baisse des cours pétroliers et un rebond des actions technologiques, après une vague de ventes sur le secteur la veille en amont des ... Lire la suite

  • ( AFP / LOIC VENANCE )
    Les Cycles Lapierre obtiennent un sursis de six mois
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.08.2026 13:16 

    Les Cycles Lapierre, une des dernières marques françaises de vélos, ont été placés mardi en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois, à leur demande, a-t-on appris auprès du parquet. "Le redressement judiciaire est ouvert", a indiqué à ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0865 +9,22%
ATON
0,0208 +22,35%
CAC 40
8 481,04 +0,33%
HAFFNER ENERGY
0,567 -1,39%
Pétrole Brent
89,48 -2,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank