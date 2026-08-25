DKSH chute sur une dégradation chez Berenberg

(Zonebourse.com) - DKSH recule de 3% à 64,7 CHF à Zurich, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Berenberg, de "achat" à "conserver", une progression d'environ 16% du titre depuis le début de l'année l'ayant ramené à proximité de son nouvel objectif de cours, fixé à 68 CHF contre 75 CHF précédemment.
"Nous pensons que le profil risque-rendement n'est plus convaincant et nous nous mettons sur la touche", explique le broker allemand dans sa note sur le groupe suisse de services aux entreprises.
"Si nous continuons de considérer DKSH comme une société de qualité, avec une solide génération de trésorerie et des retours aux actionnaires robustes, l'absence de révisions positives du consensus de bénéfices rend toute appréciation supplémentaire du cours de l'action dépendante d'un déploiement incertain du capital", poursuit-il.
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