Dix ans d'évolution de la gouvernance dans le SBF 120

À l'occasion de la dixième édition de leur Baromètre de la gouvernance responsable, l'Institut français des administrateurs (IFA) et Ethics & Boards dressent le bilan des évolutions de la gouvernance au sein des entreprises du CAC 40 et du SBF 120, à l'issue des assemblées générales de 2026.

Parmi les grandes évolutions au cours de ces dix dernières années, les deux organismes pointent notamment une recomposition profonde de l'architecture des conseils du SBF 120, avec une dissociation des fonctions qui concerne aujourd'hui trois sociétés sur quatre, contre une sur deux en 2017.

"L'administrateur référent s'est diffusé dans plus d'un conseil sur deux ; le comité chargé des enjeux durables est devenu la règle. Sur la mixité comme sur la gouvernance des enjeux durables, la France occupe le premier rang international", met en avant Denis Terrien, président de l'IFA.

"La composition des conseils a bien moins bougé que leur fonctionnement"

Ce dernier note cependant que la composition des conseils, elle, a bien moins bougé que leur fonctionnement. Ainsi, les proportions de membres indépendants et internationaux au sein des conseils du SBF 120 n'ont augmenté respectivement que de 2,3 points, à 61,2%, et de 2,8 points, à 33,8%, tandis que l'âge moyen s'est élevé pour atteindre 60,2 ans.

"Surtout, le renouvellement a cessé d'être le levier de transformation qu'il était : les nouveaux élus ressemblent désormais aux conseils qu'ils rejoignent. Le renouvellement des personnes ne suffit pas à renouveler les profils", ajoute Denis Terrien.

Ainsi, il ressort du baromètre que 68,8% des nouveaux élus sont des primo-entrants dans le SBF 120, un niveau inférieur aux 75,3% de 2017, et que les nouveaux élus ont cessé d'être plus divers que les conseils qu'ils rejoignent, avec, par exemple, un âge moyen inférieur de seulement 2,9 ans en 2026, contre 5,8 ans en 2017.

Par ailleurs, sur le front de la féminisation, la mixité des conseils ne se traduit pas encore dans les mêmes proportions au sommet des entreprises : les femmes représentent 45,5% des sièges du SBF 120, plaçant la France parmi les pays les plus avancés en la matière, mais elles ne président que 11,7% des conseils.

"Le renouvellement des administrateurs ne garantit plus, à lui seul, la diversité des profils", résume Denis Terrien, pour qui "le prochain progrès de la gouvernance française dans les sociétés cotées devra porter sur l'accès effectif des femmes et des nouvelles générations aux fonctions de responsabilité".

Neuf conseils sur dix dotés d'un comité chargé des enjeux durables

Autre point mis en avant par l'IFA et Ethics & Boards : 85,9% des conseils du SBF 120 disposent d'un comité chargé des enjeux durables, contre 34,2% en 2017, l'essentiel de ces créations étant d'ailleurs antérieur à l'application de la CSRD, adoptée en décembre 2022.

Constatant que les conseils se sont organisés avant que l'obligation de reporting ne produise ses effets, ils en déduisent que, plus qu'un sujet spécialisé, la durabilité s'articule désormais fréquemment avec la stratégie et d'autres compétences du conseil.

Concernant les seules entreprises du CAC 40, la proportion de celles dotées d'un comité chargé des enjeux durables atteint 90%. "Quand un dispositif équipe neuf conseils sur dix, la question qu'il pose n'est plus celle de son existence, mais celle de ce qu'il produit", estime d'ailleurs Denis Terrien.

"C'est là que l'IFA entend porter son action, aux côtés des administratrices et des administrateurs : faire de l'équilibre des pouvoirs une pratique effective, du comité durable un lieu de décision, et de chaque renouvellement une occasion réelle d'élargir les profils, les expériences et les générations", conclut-il.