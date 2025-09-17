Diversified Energy glisse sur le prix d'une offre secondaire de 79 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre -

** Les actions de la société pétrolière et gazière Diversified Energy DEC.N ont baissé de 7,1 % en début de marché, à 14,32 dollars, après la fixation du prix de l'offre secondaire au cours de la nuit

** La société basée à Birmingham, Alabama, a annoncé mardi () ~5,7 millions d'actions vendues par des entités gérées par EIG Energy et FS/KKR KKR.N à 13,75 $, soit un produit brut d'environ 78,6 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 10,8 % par rapport à la dernière vente

** Le Diversified Employee Benefit Trust a manifesté son intérêt pour l'achat de 750 000 actions de l'offre auprès des preneurs fermes

** Mizuho et Raymond James sont les co-responsables de l'offre secondaire, rejoints par Citigroup

** Avec environ 77,9 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions DEC ont baissé de ~8 % depuis le début de l'année

** 5 des 6 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et 1 comme un "maintien"; le PT médian est de 19 $, selon LSEG