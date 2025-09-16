Diversified Energy chute après le lancement de l'offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 septembre -
** Les actions de la compagnie pétrolière et gazière Diversified Energy DEC.N ont baissé de 7,6 % à 14,24 $ après le lancement de l'offre secondaire
** La société basée à Birmingham, Alabama, a déclaré que () ~5,7 millions d'actions seront vendues par des entités gérées par EIG Energy et FS/KKR KKR.N .
** Mizuho et Raymond James sont les teneurs de livre conjoints de l'offre, rejoints par Citigroup
** Avec ~77,9 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars
** Les actions DEC ont terminé mardi en hausse de 1,4 % à 15,41 $, réduisant la perte de l'année à ~8 %
** 5 des 6 analystes considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy" et 1 comme "hold"; le PT médian est de 19 $, selon LSEG
