Disney nomme Thomas Mazloum, président de Disneyland Resort, à la tête du groupe des parcs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski

Le président de Disneyland Resort, Thomas Mazloum, a été nommé prochain président de Disney Experiences, qui supervisera le portefeuille de parcs à thème, de navires de croisière, d'hôtels et de produits de consommation de la société, a annoncé cette dernière mardi.

M. Mazloum succède à Josh D'Amaro, qui deviendra le prochain directeur général de Disney DIS.N le 18 mars, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société.

M. D'Amaro a déclaré que M. Mazloum était "le dirigeant idéal pour guider Disney Experiences vers son prochain chapitre".

M. Mazloum apporte à son nouveau poste une connaissance approfondie des parcs Disney et des lignes de croisière, ainsi qu'une expérience dans l'industrie européenne de l'hôtellerie de luxe.

Il a commencé sa carrière chez Disney en 1998, en tant que directeur d'hôtel pour Disney Cruise Line, puis a occupé le poste de directeur général de la restauration et des événements spéciaux à EPCOT, à Walt Disney World.

M. Mazloum a quitté la société en 2002 pour rejoindre Crystal Cruises, où il est resté pendant 15 ans, devenant son directeur de l'exploitation.

Il est revenu chez Disney en 2017, en tant que vice-président principal des opérations à Walt Disney World Resort, où il a supervisé 31 hôtels Disney et le quartier commercial Disney Springs, entre autres responsabilités. Il a été nommé président de Disney Signature Experiences en 2020, où il a supervisé Disney Cruise Line, prévoyant de doubler la taille de la flotte d'ici 2031.

En tant que président de Disneyland Resort, M. Mazloum a supervisé les deux parcs à thème de Californie du Sud, trois hôtels et le Downtown Disney District.

M. Mazloum prendra ses nouvelles fonctions le 18 mars.

Disney Experiences a également annoncé d'autres changements au sein de son équipe de direction, qui prendront effet le même jour.

Jill Estorino, qui a 35 ans d'expérience chez Disney, a été nommée présidente de Disneyland Resort.

Tasia Filippatos a été nommée présidente de Disney Parks International, chargée de superviser les parcs de la société en dehors des États-Unis. Elle a récemment occupé le poste de présidente de Disney Consumer Products. Lisa Baldzicki a été promue présidente de Disney Consumer Products. Elle était jusqu'à présent responsable du développement des produits dans les parcs et de la vente au détail pour Disney Consumer

Products.