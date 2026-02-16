Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA - La Banque centrale européenne (BCE) a infligé une amende de 7,55 millions d'euros à la banque française pour non-respect de sa décision relative aux risques climatiques et environnementaux, a-t-elle annoncé vendredi.

* VALNEVA VLS.PA a annoncé vendredi que la Commission britannique des médicaments à usage humain (CHM) avait mis à jour ses recommandations concernant l'utilisation du vaccin IXCHIQ contre le chikungunya, qui incluent notamment une restriction pour les personnes de plus de 60 ans et pour les personnes présentant certaines conditions de santé.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)