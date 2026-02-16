 Aller au contenu principal
Japon-Rebond décevant de l'économie au T4, un défi pour Takaichi
PHOTO DE FICHIER : L'horizon de la ville et le port sont vus au lever du soleil depuis la fenêtre d'un bus de quarantaine pendant les Jeux olympiques de Tokyo 2020 à Tokyo, au Japon

par Makiko Yamazaki et Chang-Ran Kim

L'économie du Japon a ‌rebondi au quatrième trimestre mais moins qu'attendu, enregistrant une croissance modeste, ce qui représente un défi pour le gouvernement de la Première ​ministre Sanae Takaichi, dans un contexte de hausse du coût de la vie qui nuit à la confiance des ménages et à la demande intérieure.

Auréolée d'une victoire éclatante lors des élections législatives anticipées qu'elle a convoquées, Sanae Takaichi a dit vouloir déployer des investissements ​supplémentaires dans des secteurs publics clé afin de soutenir la consommation et dynamiser l'économie japonaise.

Les données officielles publiées lundi mettent en exergue le défi auquel font face les décideurs ​politiques, alors que la Banque du Japon (BoJ) a réitéré son intention ⁠de continuer à relever les taux pour normaliser sa politique monétaire, tournant la page d'une politique ultra-accommodante, sur fond d'inflation ‌persistante et de faiblesse du yen.

Sur la période octobre-décembre, le produit intérieur brut (PIB) japonais a progressé de 0,2% sur un an, montrent les données gouvernementales. Le consensus ressortait à +1,6% après une hausse de 2,6% en ​lecture définitive au troisième trimestre.

En rythme trimestriel, l'économie ‌japonaise a augmenté de 0,1%, contre un consensus de +0,4.

"Cela montre que le rebond de l'économie ⁠n'est pas très solide", a commenté Kazutaka Maeda, économiste au Meiji Yasuda Research Institute. "La consommation, les dépenses en capital et les exportations - des secteurs que nous espérions des catalyseurs pour l'économie - n'ont pas été aussi élevées qu'attendu", a-t-il ajouté.

Les analystes ont dit anticiper que ⁠l'économie japonaise continuera de croître ‌à un rythme graduel cette année, une trajectoire sur laquelle les données publiées lundi font planer une ombre.

Une ⁠enquête publiée ce mois-ci par le Centre japonais pour la recherche économique montre que 38 analystes s'attendent à ce que l'économie ‌nippone progresse en moyenne de 1,04% au premier trimestre puis de 1,12% au deuxième trimestre.

Il est peu probable que ⁠la croissance sur la période octobre-décembre pèse dans les décisions de la BoJ, ont dit ⁠des analystes, mais la victoire électorale ‌sans précédent de Sanae Takaichi il y a huit jours maintient les marchés en haleine alors que la dirigeante nationaliste se dit ​favorable à une politique monétaire accommodante.

D'après les données officielles, la consommation ‌privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, a augmenté de 0,1% au quatrième trimestre, une hausse conforme au consensus. Elle avait progressé ​de 0,4% sur la période juillet-septembre, ce qui suggère que le coût élevé des produits alimentaires continue de peser sur les dépenses des ménages.

Pour leur part, les dépenses en capital ont progressé de 0,2% au quatrième trimestre. Le consensus ressortait à +0,8%.

Cela illustre ⁠la faiblesse du rebond de l'économie japonaise, dont des industries clé peinent à s'adapter à la politique protectionniste du président américain Donald Trump, bien que Washington et Tokyo ont formalisé en septembre dernier un accord commercial fixant des droits de douane américains de 15% sur la plupart des produits japonais.

"L'impact des droits de douane semble avoir atteint un pic sur la période juillet-septembre, mais au regard des dernières données, il demeure la possibilité que des firmes continuent d'adopter une position prudente à l'avenir", a dit Kazutaka Maeda.

(Makiko Yamazaki ​et Chang-Ran Kim; version française Jean Terzian)

