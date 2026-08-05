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Disney: Le succès de Toy Story 5 stimule les activités au T3
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 14:01
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Illustration du logo Disney+

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Disney a annoncé mercredi ‌que le succès de "Toy Story 5" ne s'était pas limité au box-office au cours ​du troisième trimestre, le film ayant également stimulé les ventes de produits dérivés, renforcé l'engagement sur Disney+ et attiré davantage de visiteurs dans ses parcs à thème.

Le directeur ​général du groupe, Josh D'Amaro, qui a pris ses fonctions en mars, a mis en avant dans une lettre ​adressée aux actionnaires sa stratégie consistant à ⁠investir dans les franchises pour toucher un public au-delà du box-office.

Le géant du ‌divertissement a annoncé un chiffre d’affaires de 25,2 milliards de dollars (21,82 milliards d'euros) pour le trimestre, en hausse de 7% mais en-deçà des ​prévisions qui s’élevaient à ‌25,4 milliards de dollars, selon les analystes interrogés par LSEG.

Le bénéfice ⁠par action de Disney a progressé de 28% par rapport à l’année dernière pour s’établir à 2,06 dollars après ajustement, dépassant les prévisions de 1,86 dollar par action.

Le ⁠groupe a aussi ‌annoncé qu'il céderait sa participation de 50% dans A+E Global Media à ⁠son co-propriétaire, Hearst Corporation, et qu’il utiliserait le produit de la vente, estimé ‌à 1,2 milliard de dollars en liquidités, pour racheter ses propres actions.

La ⁠division Parcs et expériences de Disney a enregistré un chiffre ⁠d’affaires de près de ‌10 milliards de dollars, en hausse de 10% grâce à une augmentation de 4% ​de la fréquentation de ses parcs à ‌thème à l’échelle mondiale.

Disney a par ailleurs déclaré s'attendre à un résultat d'exploitation de 4,9 milliards de dollars ​pour le quatrième trimestre.

Les faibles résultats au box-office de l’adaptation en live-action de "Vaiana" devraient toutefois peser sur les résultats du segment du divertissement au trimestre prochain.

Parallèlement, ⁠Disney et TikTok ont annoncé mercredi un accord qui permettra aux créateurs du réseau social chinois d’utiliser des personnages et des scènes issus des films et séries télévisées de Disney dans des vidéos courtes.

L'action Disney prenait de 4,6% mercredi lors des échanges avant-Bourse.

(Dawn Chmielewski à Los Angeles ; avec Harshita Mary Varghese à Bangalore ; version française Etienne ​Breban, édité par Augustin Turpin)

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