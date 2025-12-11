Disney investit 1 milliard de dollars dans OpenAI et fait apparaître des personnages sur Sora

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant du divertissement Disney

DIS.N a déclaré jeudi qu'il allait investir un milliard de dollars dans OpenAI et que les deux sociétés avaient conclu un accord pour intégrer les personnages de Disney dans l'outil de génération vidéo Sora d'OpenAI.