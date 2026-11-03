Disney envisage plusieurs milliers de suppressions de postes et des réductions de coûts allant jusqu'à 20%

Disney prépare une nouvelle vague de restructuration qui pourrait entraîner plusieurs milliers de suppressions d'emplois, selon des informations rapportées par Bloomberg et CNBC. Le groupe américain de divertissement aurait également demandé à certains dirigeants de réduire leurs dépenses jusqu'à 20%, dans le cadre d'un programme de rationalisation engagé sous la direction de Josh D'Amaro. Ces mesures visent à alléger les coûts de fonctionnement et à dégager davantage de ressources pour financer les investissements dans la croissance.

Cette nouvelle réorganisation prolongerait plusieurs initiatives annoncées depuis l'arrivée de Josh D'Amaro à la direction générale. Disney avait déjà prévu jusqu'à 1 000 suppressions de postes en avril, principalement dans le marketing, puis environ 300 licenciements supplémentaires en septembre, notamment dans les ressources humaines et les technologies. Le groupe avait également lancé en août un programme de départs anticipés à la retraite et prévenu que les réductions d'effectifs se poursuivraient en 2027. À la clôture de son exercice fiscal 2025, Disney employait environ 231 000 personnes dans le monde.

Cette politique s'inscrit dans un mouvement plus large de réduction des coûts au sein de l'industrie du divertissement. Netflix a récemment annoncé son intention de supprimer environ 6% de ses effectifs, tandis que Skydance, issu du rapprochement entre Paramount et Warner Bros. Discovery, prévoit des restructurations pour réaliser 6 milliards de dollars de synergies sur trois ans. Pour Disney, l'ampleur exacte des suppressions de postes et les économies attendues restent à préciser. La publication des résultats du quatrième trimestre fiscal, prévue le 17 novembre, pourrait apporter de nouveaux éléments sur la stratégie financière et organisationnelle du groupe.