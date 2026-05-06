Disney dépasse les attentes au T2, le nouveau DG confirme les objectifs de croissance

par Lisa Richwine

Walt Disney DIS.N a dépassé mercredi les attentes sur son bénéfice au deuxième trimestre, porté par la hausse des revenus issus du streaming et des parcs à thème, alors que le nouveau directeur général, Josh D'Amaro, a réaffirmé s'attendre à une accélération de la croissance au cours du second semestre.

Le géant du divertissement a annoncé un bénéfice par action (BPA) ajusté de 1,57 dollar (1,33 euros) et un chiffre d'affaires de 25,2 milliards pour janvier-mars, alors que les analystes tablaient sur un BPA ajusté de 1,49 dollar et un chiffre d'affaires de 24,78 milliards, selon les données LSEG.

Dans une lettre de 10 pages adressée aux actionnaires, Josh D'Amaro a déclaré s'attendre à ce que la croissance du BPA ajusté pour l'exercice 2026 atteigne environ 12%. Disney avait auparavant prévu une croissance "à deux chiffres" pour cette période. Le dirigeant a également confirmé prévoir une croissance à deux chiffres du BPA ajusté en 2027.

Il a ajouté que le groupe était "conscient de l'incertitude macroéconomique à laquelle les consommateurs sont confrontés", mais que la demande actuelle dans les parcs à thème Disney situés en Floride et en Californie était "solide".

La division Expériences, qui inclut les parcs à thème et les bateaux de croisière, a enregistré une hausse de 5% de son résultat d'exploitation trimestriel. Les visiteurs ont dépensé davantage dans les parcs américains et les bateaux ont enregistré un volume plus élevé sur un an, a indiqué Disney.

Le résultat d'exploitation de la division Divertissement, qui comprend les studios de cinéma, les réseaux de télévision et les services de streaming, a augmenté de 6% pour atteindre 1,34 milliard de dollars, porté notamment par la progression des revenus d'abonnement et de publicité provenant des services de streaming, dont Disney+.

A la Bourse de New York, l'action progressait de 4% avant la cloche.

(Lisa Richwine; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)