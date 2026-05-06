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Disney dépasse les attentes au T2, le nouveau DG confirme les objectifs de croissance
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 13:46

Vue du château d'eau de The Walt Disney Co à Burbank

Vue du château d'eau de The Walt Disney Co à Burbank

par Lisa Richwine

Walt ‌Disney a dépassé mercredi les attentes sur son bénéfice au deuxième trimestre, porté ​par la hausse des revenus issus du streaming et des parcs à thème, alors que le nouveau directeur général, Josh D'Amaro, a réaffirmé s'attendre à une ​accélération de la croissance au cours du second semestre.

Le géant du divertissement a annoncé un bénéfice ​par action (BPA) ajusté de 1,57 dollar (1,33 euros) ⁠et un chiffre d'affaires de 25,2 milliards pour janvier-mars, alors que les ‌analystes tablaient sur un BPA ajusté de 1,49 dollar et un chiffre d'affaires de 24,78 milliards, selon les données LSEG.

Dans une ​lettre de 10 pages ‌adressée aux actionnaires, Josh D'Amaro a déclaré s'attendre à ⁠ce que la croissance du BPA ajusté pour l'exercice 2026 atteigne environ 12%. Disney avait auparavant prévu une croissance "à deux chiffres" pour cette période. Le dirigeant a ⁠également confirmé prévoir ‌une croissance à deux chiffres du BPA ajusté en 2027.

Il a ⁠ajouté que le groupe était "conscient de l'incertitude macroéconomique à laquelle les consommateurs ‌sont confrontés", mais que la demande actuelle dans les parcs ⁠à thème Disney situés en Floride et en Californie était "solide".

La ⁠division Expériences, qui inclut ‌les parcs à thème et les bateaux de croisière, a enregistré une ​hausse de 5% de son résultat d'exploitation ‌trimestriel. Les visiteurs ont dépensé davantage dans les parcs américains et les bateaux ont enregistré un ​volume plus élevé sur un an, a indiqué Disney.

Le résultat d'exploitation de la division Divertissement, qui comprend les studios de cinéma, les réseaux ⁠de télévision et les services de streaming, a augmenté de 6% pour atteindre 1,34 milliard de dollars, porté notamment par la progression des revenus d'abonnement et de publicité provenant des services de streaming, dont Disney+.

A la Bourse de New York, l'action progressait de 4% avant la cloche.

(Lisa Richwine; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

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