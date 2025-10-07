Disney acquiert les droits de la série de livres "Impossible Creatures" pour une franchise cinématographique

Disney DIS.N a annoncé mardi avoir obtenu les droits cinématographiques et auxiliaires de la série de livres fantastiques de l'écrivaine britannique Katherine Rundell, "Impossible Creatures", et prévoit d'adapter les deux premiers livres pour le grand écran.

La série se déroule dans le monde fictif de l'archipel de Glimouria, un "univers richement imaginé qui regorge de personnages uniques", a déclaré Disney, qui s'attend à ce qu'il "captive le public pour les années à venir".

"Créatures impossibles", qui était initialement une trilogie, a été étendue à une série de cinq livres au début de l'année grâce à deux importants contrats d'édition à sept chiffres conclus avec Bloomsbury et Knopf.

Le deuxième et dernier volet, "Le roi empoisonné", est devenu un best-seller mondial et a fait de Katherine Rundell la première autrice britannique de livres pour enfants depuis J.K. Rowling à atteindre simultanément la première place du hit-parade des livres pour enfants au Royaume-Uni et aux États-Unis, selon Disney.

Dans le cadre de cet accord, Rundell adaptera les deux premiers livres en scénarios de longs métrages sous la bannière Disney Live Action, et produira les films avec son partenaire créatif Charles Collier.

Cette acquisition représente un tournant stratégique vers des propriétés intellectuelles fantastiques fraîches et originales, après les résultats mitigés de Disney dans les remakes de films d'animation classiques en prises de vue réelles. Alors que "Lilo & Stitch" a connu le succès cette année, "Blanche-Neige" a déçu au box-office.

"Notre ambition est de faire de 'Glimouria' et 'Impossible Creatures' une série de films spectaculaires, afin de divertir et d'inspirer les familles du monde entier", a déclaré Katherine Rundell dans un communiqué.

Disney a également obtenu les droits d'être le premier à examiner et éventuellement à réaliser des films ou des émissions basés sur les œuvres littéraires actuelles et à venir de Katherine Rundell, par l'intermédiaire de sa société de production, Impossible Films.

"Lorsque j'ai lu "Impossible Creatures", j'ai su qu'il appartenait à Disney", a déclaré Bob Iger, directeur général de Disney.