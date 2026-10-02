Disney accorde à Netflix une licence pour une série de films et de séries télévisées, dont « L'Âge de glace » et « Will Trent »

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Disney DIS.N a accepté de céder sous licence une série de films et de séries télévisées à Netflix

NFLX.O , notamment les films existants de la franchise « L'Âge de glace » ainsi que les séries « Percy Jackson et les Olympiens » et « Will Trent », ont annoncé vendredi les deux sociétés.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Cet accord élargit l'accès de Netflix aux contenus détenus par Disney, alors que la plateforme de streaming enrichit son catalogue grâce à des accords de licence, notamment celui conclu en juillet avec AMC Global Media AMCX.O pour diffuser la série « The Walking Dead » sur sa plateforme.

* Les deux premières saisons de la série originale Disney+ « Percy Jackson et les Olympiens » seront disponibles dans le monde entier sur Netflix à partir du 4 octobre, pour une durée de trois mois.

* Les cinq films de la série « L’Âge de glace » seront également diffusés dans le monde entier sur Netflix pendant trois mois, avant la sortie en salles de « L’Âge de glace: Le Point d’ébullition » au début de l’année prochaine.

* L’accord porte également sur une sélection de films Disney et Pixar, notamment « Soul », « Elio » et « Raya et le dernier dragon », qui seront disponibles dans le monde entier sur Netflix à partir de début 2027, avec des dates de lancement et des régions variables.

* Selon la société, les titres de la marque Disney restent en grande partie exclusifs à ses plateformes de streaming et à ses chaînes de télévision.