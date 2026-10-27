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Directeur financier de Porsche : une éventuelle usine Audi aux États-Unis ne serait pas bénéfique pour notre activité
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 09:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une éventuelle implantation d'Audi aux États-Unis ne constituerait pas un projet rentable pour Porsche P911_p.DE , a déclaré mardi le directeur financier du constructeur de voitures de sport de luxe, en réponse à des questions visant à savoir si les deux marques, toutes deux détenues par Volkswagen VOWG_p.DE , pourraient partager des locaux de production.

“Même en supposant qu’une usine voie le jour, nous restons convaincus que cela ne constituerait pas un projet économiquement viable pour Porsche de délocaliser sa production aux États-Unis”, a déclaré Jochen Breckner aux analystes après la présentation des résultats du troisième trimestre.

“Cela ne ferait qu’ajouter à la complexité de notre activité. Nous aurions toujours des moteurs fabriqués ailleurs que nous devrions exporter vers les États-Unis. Nous devrions multiplier par deux nos investissements en matière de fournisseurs.”

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