Dinh, ancien directeur juridique de Fox, rejoint le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell

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par David Thomas

Viet Dinh, ancien avocat en chef chargé de l' FOXA.O chez Fox Corp, rejoint Sullivan & Cromwell, a annoncé mardi ce cabinet d'avocats de Wall Street, trois ans après le départ de M. Dinh de Fox à la suite de l'accord à l'amiable de 787,5 millions de dollars conclu avec Dominion Voting Systems .

Les coprésidents de Sullivan & Cromwell, Robert Giuffra et Scott Miller, ont déclaré dans un communiqué que M. Dinh aiderait les clients du cabinet dans leurs « dossiers stratégiques, transactionnels et de gestion de crise les plus importants ».

M. Dinh occupait le poste de directeur juridique et des politiques chez Fox et faisait partie de son équipe de direction lorsqu’en avril 2023, la chaîne a accepté de régler à l’amiable les plaintes de Dominion, qui estimait avoir été diffamée par de fausses allégations de fraude électorale diffusées par cette chaîne d’information connue pour sa liste de commentateurs conservateurs. M. Dinh a quitté Fox à la fin de l’année 2023, mais a continué à conseiller sa direction, a précisé Sullivan & Cromwell. Il deviendra associé au sein du bureau de Los Angeles du cabinet.

Dans un communiqué publié par Sullivan & Cromwell, M. Dinh a déclaré qu’il se réjouissait de travailler sur « des opérations de transformation ainsi que sur des litiges et des enquêtes décisifs pour l’avenir de nos clients ».

M. Dinh a été procureur général des États-Unis sous la présidence de George W. Bush et l’un des architectes du Patriot Act, la loi américaine sur la sécurité nationale promulguée après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Il a été associé fondateur du cabinet d’avocats Bancroft PLLC, basé à Washington, D.C. et spécialisé dans les litiges, connu pour son engagement en faveur de causes politiques de droite, puis est devenu associé chez Kirkland & Ellis après le rachat de Bancroft par ce dernier en 2016.

M. Dinh a rejoint Fox en 2018. Il a reçu une indemnité forfaitaire en espèces de 23 millions de dollars dans le cadre de son accord de départ avec l’entreprise. Depuis qu’il a quitté l’entreprise, il est devenu associé chez Palanquin Advisors, une société de capital-risque, et siège au conseil d’administration de Wonder, la société mère de GrubHub, ainsi qu’au conseil d’administration du fabricant irlandais de matériaux de construction Kingspan Group, selon son profil LinkedIn.

Un porte-parole de Sullivan & Cromwell a déclaré que M. Dinh allait liquider Palanquin Advisors et transférer ses clients vers le cabinet.

Les avocats de Sullivan & Cromwell défendent le président républicain Donald Trump contre les accusations selon lesquelles il aurait falsifié des documents commerciaux afin de dissimuler un paiement de 130 000 dollars versé par son ancien avocat personnel à l’actrice de films pour adultes Stormy Daniels, en échange de son silence avant l’élection présidentielle de 2016 concernant une relation sexuelle qu’elle affirmait avoir eue avec Trump des années auparavant. Trump a fait appel de sa condamnation prononcée en mai 2024.

Le cabinet représente également Trump dans le cadre de son pourvoi devant la Cour d’appel de New York dans l’affaire civile pour fraude intentée par la procureure générale démocrate de l’État de New York, Letitia James. L’année dernière, une cour d’appel de l’État a maintenu l’affaire tout en annulant une amende d’un demi-milliard de dollars prononcée par un juge.