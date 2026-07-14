Dimon, de JPMorgan, estime que les régulateurs ne devraient pas fixer d'exigences de fonds propres “erronées”

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* Selon Dimon, cette refonte favorise les géants de Wall Street au détriment des grands établissements de crédit diversifiés

* Il a demandé instamment que le calcul du coussin de fonds propres pour les GSIB soit revu en tenant compte de la croissance économique enregistrée depuis 2015

* JPMorgan affirme que les propositions actuelles entraîneraient une augmentation de 4 % de ses fonds propres et une baisse de ceux de ses concurrents

(Ajout d'un commentaire de Solomon (Goldman) au paragraphe 15) par Pete Schroeder

Les régulateurs bancaires américains ne devraient pas fixer des exigences de fonds propres à un niveau artificiellement élevé, a déclaré mardi Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , intensifiant ainsi ses critiques à l’égard des nouvelles règles, qui, selon lui, pénaliseraient injustement sa banque. S’exprimant lors d’une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels , M. Dimon a qualifié d’“injustes” les propositions visant à modifier la manière dont les établissements de crédit calculent les fonds qu’ils doivent mettre de côté pour absorber d’éventuelles pertes, estimant qu’elles affectaient de manière disproportionnée sa banque et d’autres grandes banques diversifiées, tout en favorisant les géants du trading de Wall Street.

“Ils ne devraient pas manipuler les chiffres pour les gonfler”, a déclaré M. Dimon. “Le chiffre doit correspondre à la réalité. S’ils estiment que nous devrions disposer de plus de fonds propres, ils devraient nous le demander… Je n’apprécie pas que ces chiffres soient manipulés.” Ces commentaires soulignent un fossé grandissant entre JPMorgan — la plus grande banque du pays — et les régulateurs, alors même que les dernières propositions sont largement considérées comme plus favorables au secteur que la version initiale de 2023. JPMorgan avait précédemment indiqué qu’elle devrait faire face à une augmentation de capital d’environ 4 % en vertu des nouveaux projets, tandis que ses concurrents devraient subir une réduction moyenne de capital de 4,8 %. La banque a annoncé mardi un bénéfice record pour le deuxième trimestre , une vague d’introductions en Bourse de grande envergure et de transactions ayant contribué à propulser les commissions de banque d’investissement à leur plus haut niveau depuis 2021, tandis que sa salle des marchés a tiré parti de la volatilité des marchés.

Un porte-parole de la Réserve fédérale, qui mène cette initiative en collaboration avec deux autres autorités fédérales de régulation bancaire, n’a pas répondu à une demande de commentaire. Les agences s’emploient à finaliser de nombreuses propositions en matière de fonds propres, notamment les règles de Bâle sur les pondérations de risque et la surtaxe GSIB, qui constitue une exigence de fonds propres supplémentaire imposée aux banques les plus grandes et les plus critiques du pays. Les banques et autres parties prenantes ont soumis des lettres de commentaires officielles aux agences, soulignant des problèmes tels que ce que les banques considèrent comme un double comptage de certains risques et une nouvelle exigence de fonds propres sur les lignes de crédit inutilisées.

La vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, a déclaré qu’elle espérait mener à bien ce travail de rédaction réglementaire d’ici la fin de l’année. Ces propositions, dévoilées en mars, sont bien plus favorables au secteur qu’un projet de 2023 présenté par des responsables démocrates de la régulation, qui était resté lettre morte face à l’opposition du secteur et au passage à l’administration du président Trump. Néanmoins, Jamie Dimon s’est fait l’un des détracteurs les plus virulents, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de la surtaxe applicable aux GSIB.

Il a de nouveau plaidé mardi pour que la Fed modifie le mode de calcul de cette surtaxe afin qu’elle tienne pleinement compte de la croissance économique enregistrée depuis son instauration par la banque centrale en 2015, ce qui réduirait, sur le papier, l’empreinte des prêteurs dans l’économie et, par conséquent, le montant de la surtaxe. La Fed a également proposé de réduire l’impact de la dépendance des banques vis-à-vis du financement de gros à court terme dans le calcul de la surtaxe. Cette mesure devrait profiter à Goldman Sachs GS.N et à Morgan Stanley MS.N , car ces établissements dépendent beaucoup plus du financement de gros à court terme que leurs concurrents classés parmi les GSIB, qui disposent d’une importante base de dépôts, comme l’avait précédemment rapporté Reuters .

“Je ne comprends pas pourquoi on souhaiterait un tel résultat politique, car cela nuit de manière disproportionnée à la capacité des banques à servir les particuliers”, a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, lors de la même conférence téléphonique.

“Si ce n’est pas ce qu’ils souhaitent, alors ils ne devraient pas laisser cela se produire par accident”, a-t-il ajouté. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de sa banque mardi, David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, a déclaré que la banque était “très engagée auprès de nos régulateurs pour garantir une meilleure adéquation entre les conséquences réglementaires et les risques sous-jacents, et qu’elle espérait des progrès rapides vers un cadre plus équilibré”.