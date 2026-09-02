Dimensional Fund Advisors se renforce au capital de Viridien

Dans un avis adressé à l'AMF, Dimensional Fund Advisors LP, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 28 août 2026, le seuil de 5% du capital de Viridien, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion basée au Texas a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 361 179 actions Viridien représentant autant de droits de vote, soit 5,003% du capital et 4,98% des droits de vote de cette société de services et de produits géophysiques destinés à l'industrie pétro-gazière.